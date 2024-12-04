Gaga Bulut'un yayınında dehşete düşüren çocuk istismarı itirafı! Savcılık harekete geçti

04 Aralık 2024 00:07 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 01:01

Son dakika haberine göre Sosyal medya yayımcısı Gaga Bulut adıyla tanınan Bulut Altuğ'un canlı yayınında 13 yaşındaki erkek çocuğunu istismar eden 40 yaşındaki şahıs hakkında harekete geçildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, daha önce Gaga Bulut'un iki erkek çocuğunu istismar ettiğini hatırlatarak söz konusu yayındaki şahıs için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya yayımcısı olarak tanınan ve daha önce iki çocuğu istismar suçundan tutuklanan Gaga Bulut’un yayınına katılan 40 yaşındaki bir şahıs hakkında, 13 yaşındaki erkek çocuğa yönelik istismar iddiaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından soruşturma başlatıldı. Yayımlanan görüntüdeki konuşmalar sosyal medyada tepki uyandırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hem Bulut Altuğ'a yayınından dolayı hem de yayınına çıkardığı şahsa soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gaga Bulut’un daha önce sosyal medya içeriklerinde de uygunsuz görüntüler paylaştığına dikkat çekti. Değirmenci, “Bu sapık, iki erkek çocuğunu kullanarak çektiği uygunsuz videolarla zaten dikkat çekmişti. Şimdi de yeni yayınında pedofili​ sapıklığı yapan tecavüzcü hakkında gerekli adımlar atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hızla soruşturma başlattı” ifadelerini kullandı.

Değirmenci şahsın kimliğinin tespit edildiğini duyurarak "Sapık (Bulut Altuğ) Gaga Bulut’un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu, söz konusu yeni videosundan dolayı hakkında ayrıca soruşturma açıldığı, yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Kamuoyunda tepki doğuran olayla ilgili yasal süreç devam ederken, yetkililer suç unsuru barındıran içeriklerin internetten kaldırılması için harekete geçti.

‘Gaga Bulut’ adıyla tanınan Bulut Altuğ İzmir’de iki erkek çocuğu para karşılığı yakınlaştırıp yayınlamıştı. Müstehcenlik suçundan yargılanan bulut 2020 yılında tahliye edilmişti.