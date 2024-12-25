Galata Köprüsü'nde Filistin buluşması! On binler akın edecek
İstanbul, yeni yılın ilk gününde, tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne olacak. "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü için yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluşacak. 308 sivil toplum kuruluşunun düzenleyeceği yürüyüşle İsrail zulmü lanetlenecek.
Galata Köprüsü bir kez daha büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. 1 Ocak sabahı 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sloganıyla Filistin için toplanılacak.
1 Ocak'ta sabah namazı sonrası dünyaya Filistin'e destek mesajı verilecek.
"DÜN AYASOFYA, BUGÜN EMEVİ, YARIN AKSA"
TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yapıldı.
Paylaşımda, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ! Karanlık günler için inanıyoruz ki Bir güneş doğuyor!" mesajına yer verildi.