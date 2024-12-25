Galata Köprüsü'nde Filistin buluşması! On binler akın edecek

25 Aralık 2024 11:48 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:51

İstanbul, yeni yılın ilk gününde, tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne olacak. "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü için yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluşacak. 308 sivil toplum kuruluşunun düzenleyeceği yürüyüşle İsrail zulmü lanetlenecek.

Her İsrail askerine karşılık 20 Filistinli mahkum serbest kalacak! Gazze için son umut 3 aşamalı ateşkes

Her İsrail askerine karşılık 20 Filistinli mahkum serbest kalacak! Gazze için son umut 3 aşamalı ateşkes

Galata Köprüsü bir kez daha büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. 1 Ocak​ sabahı 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sloganıyla Filistin​ için toplanılacak.

1 Ocak'ta sabah namazı sonrası dünyaya Filistin'e destek mesajı verilecek.

"DÜN AYASOFYA, BUGÜN EMEVİ, YARIN AKSA"

TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yapıldı.

Paylaşımda, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ! Karanlık günler için inanıyoruz ki Bir güneş doğuyor!" mesajına yer verildi.