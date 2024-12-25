Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Galata Köprüsü'nde Filistin buluşması! On binler akın edecek

Galata Köprüsü'nde Filistin buluşması! On binler akın edecek

Editör: Merve Yaz / Kaynak: TRT Haber
25 Aralık 2024 11:48 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:51
Galata Köprüsü&#039;nde Filistin buluşması! On binler akın edecek

İstanbul, yeni yılın ilk gününde, tarihin en büyük gösterilerinden birine sahne olacak. "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü için yüz binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluşacak. 308 sivil toplum kuruluşunun düzenleyeceği yürüyüşle İsrail zulmü lanetlenecek.

Galata Köprüsü bir kez daha büyük buluşmaya ev sahipliği yapacak. 1 Ocak​ sabahı 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sloganıyla Filistin​ için toplanılacak.

1 Ocak'ta sabah namazı sonrası dünyaya Filistin'e destek mesajı verilecek.

Galata Köprüsü'nde Filistin buluşması! On binler akın edecek - 1. Resim

"DÜN AYASOFYA, BUGÜN EMEVİ, YARIN AKSA"

TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yapıldı.

Paylaşımda, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ! Karanlık günler için inanıyoruz ki Bir güneş doğuyor!" mesajına yer verildi.

İlgili Haberler

Kaynak: TRT Haber
galata köprüsüfilistin1 Ocak

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...