'Galatasaray Kulübü üyesiyim' dedi, milyonlarca liralık vurgun yaptı! Önüne geleni dolandırdı: Emniyet müdürü, futbolcu, savcı...

21 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 10:18

Kira zammı tartışması davalık oldu! Çıkarılan kiracı daireyi talan etti

Kira zammı tartışması davalık oldu! Çıkarılan kiracı daireyi talan etti

Kendisini Galatasaray Spor Kulübü üyesi ve "uluslararası bir lojistik firmasının CEO'su" olarak tanıtan Murat Ş., onlarca kişiyi dolandırdı. Ucuz araç vaadiyle emniyet müdürleri, polis memurları, savcılar ve sporcularla temasa geçen Murat Ş. önce güven kazandı, sonra milyonlarla lira ile kayıplara karıştı.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN GÜVENİNİ KAZANIP DOLANDIRDI

SABAH'ın haberine göre; Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe'yi de ağına düşüren, onlarca GS'li futbolcu ve Fatih Terim ile fotoğraflar çektiren Murat Ş.'nin İstanbul'da polis ve komiserleri mağdur etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İddialara göre Murat Ş., arkadaş ortamında tanıştığı polisin aracını satıp yenisini alacağını öğrenince planını devreye soktu. Murat Ş., isterse kendisine ucuz fiyata araç alabileceğini söyledi.

Polis memuru ikna olmadı. Murat Ş. bu kez iki emniyet müdürüne aldığını iddia ettiği araçların faturasını gösterip güven kazanmaya çalıştı.

İkna olan polis memuru toplamda 666 bin 249 TL parasını gönderdi ancak 5 ay geçmesine rağmen arabasını alamadı. Murat Ş. ise onu her seferinde farklı bahanelerle oyaladı. Mağdur polis, araştırma yapınca acı gerçekle yüzleşti.

Murat Ş.'nin aynı yöntemle bu kez Ataşehir'de görevli bir komiserden 1 milyon lira aldığını, emniyet müdürleri ve cumhuriyet savcısından da para aldığını öğrendi.

ESKİ GALATASARAYLI FUTBOLCUYU DA DOLANDIRDI

Mağdurlardan birinin de Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan polisin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Murat Ş.'nin aynı yöntemi İzmir'de de uygulayarak bir şirkette görevli personel şefi Halil A.'yı da ağına düşürdüğü ortaya çıktı.

FUTBOLCULARLA SESLİ KONUŞUP GÜVEN KAZANDI

Murat Ş.'nin, Halil A.'nın çalıştığı otele giderek Fatih Terim ve bazı Galatasaraylı futbolcularla sesli konuşarak dikkat çektiği, lüks araçlar kullanarak güven kazanmaya çalıştığı, sonrasında da gözüne kestirdiği kişilere ucuza araç ayarlayabileceğini söylediği öğrenildi.

Çeşitli vaatlerle ikna ettiği Halil A.'yı Ankara'ya kadar götüren Murat Ş., burada üst düzey bürokratlarla oturduğu imajı oluşturarak genç adamın elinde bulunan yaklaşık 1.5 milyon lirayı aldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Halil A.'nın şikâyeti sonrası Murat Ş. hakkında 'Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Bu Kurumlarla İlişki Olduğunu Söyleyerek Dolandırması' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Murat Ş., ilerleyen günlerde İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.