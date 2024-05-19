Galatasaray ligde 24 maç sonra yenildi

19 May 2024 21:56 - Güncelleme : 19 May 2024 21:58

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, 99 puanda kaldı ve son haftaya sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde girdi. Galatasaray ligin son maçında Konyaspor'a konuk olacak.

24 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Bu maçla birlikte Aslan'ın Süper Lig'deki 24 maçlık yenilmezlik serisini sona erdi. Cimbom derbi mağlubiyeti öncesinde son olarak Hatayspor'a deplasmanda kaybetmiş daha sonraki süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.