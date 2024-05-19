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Galatasaray ligde 24 maç sonra yenildi

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 21:56 - Güncelleme : 19 May 2024 21:58
Galatasaray ligde 24 maç sonra yenildi

Galatasaray, Fenerbahçe mağlubiyetiyle Süper Lig'de 24 maç sonra kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, 99 puanda kaldı ve son haftaya sarı-lacivertlilerin 3 puan önünde girdi. Galatasaray ligin son maçında Konyaspor'a konuk olacak.

24 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Bu maçla birlikte Aslan'ın Süper Lig'deki 24 maçlık yenilmezlik serisini sona erdi. Cimbom derbi mağlubiyeti öncesinde son olarak Hatayspor'a deplasmanda kaybetmiş daha sonraki süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Galatasaray ligde 24 maç sonra yenildi - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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