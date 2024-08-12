Galatasaray Üniversitesi'nin tuvalet manzarası hayran bıraktı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 11:03 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:50
Sosyal medyada bir öğrencinin Galatasaray Üniversitesi'ni tanıttığı video dikkat çekti. Ortaköy'de bulunan üniversitenin deniz manzaralı tuvaletleri ise görenleri şaşkına çevirdi. Kullanıcılar 'böyle bir okulda okusam derdim kalmaz' yorumlarında bulundu.
Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan video binlerce kişi tarafından beğenildi. Galatasaray Üniversitesi'ni neden seçtiğini anlatan bir video çeken genç kızın videosu sosyal medyada gündem oldu.
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NİN TUVALET MANZARASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Deniz manzaralı kantin, film karesinden fırlamış gibi gözüken merdivenleri gösteren genç kız, tuvaletin manzarasını da videoya alınca izleyenleri şaşkına döndü.
Ortaköy'de denizin hemen yanında bulunan Galatasaray Üniversitesi'nin muhteşem manzarası hayran bıraktı. Kullanıcılar, "Bu üniversiteyi seçmek için tuvaleti bile yeterli" "böyle bir okulda okusam derdim kalmaz" yorumlarında bulundu.
Kaynak: Tgrthaber.com