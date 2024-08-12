Galatasaray Üniversitesi'nin tuvalet manzarası hayran bıraktı

12 Ağustos 2024 11:03 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:50

Ünlü rapçi Gazapizm'in düğündeki ciddiyeti gündem oldu! Kendisini paylaşan sayfaya verdiği cevap herkesi güldürdü

Ünlü rapçi Gazapizm'in düğündeki ciddiyeti gündem oldu! Kendisini paylaşan sayfaya verdiği cevap herkesi güldürdü

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan video binlerce kişi tarafından beğenildi. Galatasaray Üniversitesi'ni neden seçtiğini anlatan bir video çeken genç kızın videosu sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NİN TUVALET MANZARASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Deniz manzaralı kantin, film karesinden fırlamış gibi gözüken merdivenleri gösteren genç kız, tuvaletin manzarasını da videoya alınca izleyenleri şaşkına döndü.

Ortaköy'de denizin hemen yanında bulunan Galatasaray Üniversitesi'nin muhteşem manzarası hayran bıraktı. Kullanıcılar, "Bu üniversiteyi seçmek için tuvaleti bile yeterli" "böyle bir okulda okusam derdim kalmaz" yorumlarında bulundu.