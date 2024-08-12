Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Galatasaray Üniversitesi'nin tuvalet manzarası hayran bıraktı

Galatasaray Üniversitesi'nin tuvalet manzarası hayran bıraktı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 11:03 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:50

Sosyal medyada bir öğrencinin Galatasaray Üniversitesi'ni tanıttığı video dikkat çekti. Ortaköy'de bulunan üniversitenin deniz manzaralı tuvaletleri ise görenleri şaşkına çevirdi. Kullanıcılar 'böyle bir okulda okusam derdim kalmaz' yorumlarında bulundu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan video binlerce kişi tarafından beğenildi. Galatasaray Üniversitesi'ni neden seçtiğini anlatan bir video çeken genç kızın videosu sosyal medyada gündem oldu. 

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NİN TUVALET MANZARASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Deniz manzaralı kantin, film karesinden fırlamış gibi gözüken merdivenleri gösteren genç kız, tuvaletin manzarasını da videoya alınca  izleyenleri şaşkına döndü.

Galatasaray Üniversitesi'nin tuvalet manzarası hayran bıraktı - 1. Resim

Ortaköy'de denizin hemen yanında bulunan Galatasaray Üniversitesi'nin muhteşem manzarası hayran bıraktı. Kullanıcılar, "Bu üniversiteyi seçmek için tuvaleti bile yeterli" "böyle bir okulda okusam derdim kalmaz" yorumlarında bulundu. 

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...