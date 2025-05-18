Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında ortalık karıştı: Taraftarlar birbirine girdi!

Adana'da şampiyonluk kutlamasında olay çıktı. Adana Demirspor taraftarları ile Galatasaraylılar birbirine girdi. Bursa’da kutlamalarda Fenerbahçeliler Derneği’ne meşale atan taraftar gözaltına alındı. İstanbul’da Bağdat caddesinde kutlama yapan bir araca Fenerbahçeli olduğu öne sürülen bir grup taşlı saldırıda bulundu…

Adana'da Galatasaray taraftarları 25. şampiyonluğu kutladığı sırada Adana Demirspor taraftarı bir grup küfürlü sloganlar atınca kavga çıktı. İddiaya göre, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda takımlarının şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray taraftarlarının yanına gelen bir grup Adana Demirspor taraftarı küfürlü sloganlar attı. İki grup arasında yaşanan atışmalar devam edince kavga çıktı. Galatasaray taraftarları diğer gruba saldırdı. Onlarca taraftarın ortasında kalan bir kişi, feci şekilde darbedildi.

Kentin farklı noktalarında Adana Demirsporlu olduğu ileri sürülen şahıslar, tek başlarına yakaladıkları bazı Galatasaraylı taraftarları darbetti.

MEŞALE ATAN TARAFTAR YAKALANDI

Bursa’da kutlamalarda Fenerbahçeliler Derneği’ne meşale atan taraftar gözaltına alındı. İnegöl ilçesinde şampiyonluk kutlamaları sırasında Fenerbahçeliler Derneği’ne meşale atan Galatasaraylı taraftar, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Üzerinden bıçak çıkan taraftar gözaltına alındı.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Galatasaray’ın şampiyon olması ile kutlamalar için sokağa çıkan taraftarlar, bir süre sonra Fenerbahçeliler Derneği’nin önüne geldi. Burada bir taraftar, yaktığı meşaleyi derneğe doğru fırlattı. Bunun üzerine polis ekipleri, taraftarı etkisiz hale getirdi. Yapılan üst aramasında üzerinden bıçak çıkan taraftar gözaltına alındı.

TAŞLA SALDIRDILAR

İstanbul’da Bağdat caddesinde kutlama yapan bir araca taşla saldırıda bulunuldu. Taş atan saldırganla işlem yapılıp yapılmadığı netlik kazanmadı.