Galatasaraylı taraftar eğlenirken bir anda kafenin balkonu çöktü

27 May 2024 02:09 - Güncelleme : 27 May 2024 02:15

Kars'ta bir kafede Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası kutlamak için balkona çıkan üç kişi bir anda kendilerini yerde buldu.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu şampiyonu olmasının ardından Kars'ta kutlamalar yapıldı.



Maçın bitmesiyle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, Atatürk Caddesi'ndeki bir kafenin balkonuna çıktı. Çok sayıda kişinin çıktığı balkonda çökme yaşandı. Galatasaraylı taraftarlardan Ferhat K, Serhat K, ve Fatih E. çökme sonucu yüksekten düşerek yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.