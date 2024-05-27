Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçelilerin saldırısına uğradı

27 May 2024 03:45 - Güncelleme : 27 May 2024 03:52

Kadıköy'de şampiyonluk kutlamak isteyen Galatarasaraylılar Fenerbahçeliler tarafından darp edildi.

Galatasaray'ın 24. Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar çeşitli yerlerde şampiyonluk kutlaması için araçlarıyla tura çıktı. Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması için araçlarıyla Bağdat Caddesi'nde tur atan Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçeli taraftarlar tarafından saldırıya uğradı. Fanatikler yoldan geçen bazı araçları tekmelerken bir kişi de fanatikler tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.