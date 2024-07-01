Gar davasında karar açıklandı: İşte sanıklara verilen cezalar

01 Temmuz 2024 16:25 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 16:57

Ankara’da 10 Ekim 2015’te 103 kişinin hayatını kaybettiği DEAŞ'ın saldırısına ilişkin görülen davadan bugün karar çıktı. Saat 09.30’da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmada, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken tutuklu sanık Erman Ekici 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 10 Ekim saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü. Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanığı "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dosyanın da ayrılmasına hükmetmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve terör eyleminde yaralanan müştekileri için "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sırasında Ekici hakkındaki dava, saldırıyla ilgili firari 16 sanıklı dava ile 9 kişi hakkında açılan davaları birleştirmiş, yargılamada sanık sayısı 26'ya yükselmişti.