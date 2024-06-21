Gaspçılarla çatışan emekli polisin vurulma anı kamerada
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Haziran 2024 21:03 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 21:04
Bağcılar'da özel bir firmada yaklaşık 2 ay önce güvenlik müdürü olarak işe başlayan iki çocuk babası emekli polis memurunun gaspçıların saldırısına uğradığı anlar kameralara yansıdı.
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde emekli polis memuru Avşin Altuntaş, 19 Haziran Çarşamba günü, gece saatlerinde arkadaşlarıyla otomobilde oturduğu sırada, bir şahsın saldırısına uğradı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Saldırgan, silah zoruyla Altuntaş ve arkadaşlarının telefonlarını gasbetti. Şüpheli kaçtığı sırada araçtan inen Altuntaş ile saldırgan arasına çatışma çıktı. Vurulan emekli polis memuru ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan gasp anı ve polisin vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı