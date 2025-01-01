Gassal dizisi gündeme oturdu! Gassallar kendilerine en çok sorulan soruyu üzülerek açıkladı

01 Ocak 2025 17:00 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 17:05

TRT'nin dijital yayın içeriği Tabii'de yayımlanan 'Gassal' dizisi ile Türkiye'nin gündemine oturan gassallık mesleği en çok merak edilenler arasına girdi. Sivas’ta gassallık mesleğini icra eden Fatih Turgut ve Nida Başköy ise mesleğin zorluklarını anlattı.

TRT'nin dijital yayın içeriği Tabii'de başrolünde Ahmet Kural​'ın oynadığı Gassal​ dizisi son dönemlerin en konuşulan projesi oldu. Bir gassalın hayatını anlatan dizi kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturdu. Vatandaşlar ise son bir haftada en çok gassallık mesleğini araştırdı. Ölülerin yıkanması ve gömülmek için hazır hale getirilmesinden sorumlu olan gassallığın ne denli zor bir meslek olduğunu Sivas’ta Yukarı Tekke Mezarlığı içerisinde bulunan gasilhane de görev yapan gassal Fatih Turgut ve Nida Başköy anlattı.

"'GASSALIM' DEYİNCE UZAKLAŞIYORLAR"

3 yıldır gassallık yapan Fatih Turgut, mesleğini duyanların kendisinden uzaklaştığını belirterek, “Gassallık, bir Müslümanın öldükten sonra onu yıkayacak kişiye deniyor. Mesleğimizi icra ederken farklı olaylara şahit olabiliyoruz. Çünkü biz insanların en zor zamanlarında yanlarındayız. İnsanların son anında onları temizleyip ve giydirip uğurlayan kişileriz. Bu vazifeyi yapmaktan gurur ve onur duyuyorum. Burada bir abimizi evlatları ile beraber yıkamıştık. Evlatları babasını yıkadığı esnada ölen baba evlatlarının elini sıkarak tebessüm etmişti. Bu olay beni çok fazla düşündürmüştü. Burası insanların son olarak geldiği yerdir. Bizlerde insanların üzüntülü anlarında onların kalplerini memnun edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ölüler ile hemhal olduğumuz için dışarıda ne iş yapıyorsun diye sorduklarında ‘Gassalım, ölü yıkıyorum’ diyorum. Bunu dediğim zaman bizden uzak durmaya başlıyorlar” dedi.

"MANEVİ AĞIRLIĞI BİZİM ÜZERİMİZDE KALIYOR"

Dizinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Turgut, “Ölümün insanlara bir o kadar yakınken bir o kadar uzak olduğunu görüyoruz. Ben böyle bir dizi gördüğüm için çok mutlu oldum. Gassal arkadaşlar ile de kendi aramızda sürekli konuşuyoruz ve böyle bir dizide olabiliyormuş dedik. Bizim ne yaşadığımızı ve insanlar ile olan ilişkilerimizi anlatan mükemmel bir dizi olduğunu gördük. Çünkü biz burada 15 dakika içerisinde bir ölüyü yıkayıp hemen kefenleyip göndermiyoruz. Bunların manevi ağırlığı bizim üzerimizde kalıyor. İnsanlar dışarıdan baktığı zaman bizim burada hiçbir iş yapmadığımızı düşünüyorlar. Aslında baktığımızda bu işi yapabilecek sınırlı sayıda insan bulunuyor” şeklinde konuştu.

"EN ÇOK BANA SENİN ELİNDEN NASIL YEMEK YİYORLAR DİYE SORUYORLAR"

Sivas’ın kadın gassallarından Nida Başköy ise gassallığa insanlar tarafından sıcak bakılmadığını söyleyerek, “Gassalık mesleği aslından çok güzel bir meslek fakat insanların sıcak bakmadığı bir meslektir. İnsanlar bu mesleği yapmak istiyorlar fakat burayı gördüklerinde geri adım atıyorlar. Mesleğe yeni başladığım zamanlarda bir bayan yıkadım. Kapıda 2 küçük erkek çocuğu vardı. Çocuklar, “ Annemi geri verin” diye ağlıyorlardı. Bu olaydan sonra kendimi çok kötü hissetmiştim ve gözümün önüne kendi evladım geldi. Bu mesleği severseniz yapabilirsiniz. Halk eğitim merkezleri cenaze kursları veriyor fakat insanlar buraya gelip cenazeyi gördükten sonra direk vazgeçiyorlar. Kendi cenazeleri ile yüzleşmeden anlayamıyorlar. Dizi bence çok hoş olmuş. Bir yere gittiğim zaman kendimi oraya ait hissetmiyorum. İnsanlar bana mesleğimi öğrendikten sonra benden uzak durmaya başlıyorlar. En çok bana senin elinden nasıl yemek yiyorlar diye soruyorlar. Toplumda bizim korkutucu insanlar olmadığımızı güzel şekilde anlatılır” diye konuştu.