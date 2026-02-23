Gayrimenkul vaadiyle 2.4 milyonluk vurguna 3 ilde operasyon

Sivas merkezli nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşandı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

İSTİHBARAT İLE OPERASYON

Asayiş ve istihbarat birimlerince teknik takipli projeli çalışma sonucu, şüphelilerin kendilerini gayrimenkul sahibi olarak tanıtıp bir vatandaşı 2.4 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine yönelik 17 Şubat 2026 tarihinde Mersin ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Z.T., S.A. ve T.D. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonu, 1 bilgisayar, 4 sim kart, 1 tablet, 2 hafıza kartı ve 1 kayıt cihazı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınan şüpheliler, 19 Şubat 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüldüğünü ve gelen tüm başvuruların titizlikle değerlendirildiğini bildirildi.