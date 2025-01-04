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Gaz dolum tesisinde korkutan yangın: Tüpler alevlere teslim oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ocak 2025 05:58 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 05:35

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde tüpler alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli​'nin Başiskele​ ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi bulunan tesiste saat 01.00 sıralarında yangın​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolum sırasında bilinmeyen bir sebeple tüpler yanmaya başladı. Çalışanlar yangının ardından dışarıya çıktı.

Gaz dolum tesisinde korkutan yangın: Tüpler alevlere teslim oldu - 1. Resim

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, alev alev yanan tüplere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın, tesiste hasara sebep oldu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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