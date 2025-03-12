Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Gazete Duvar kapanıyor! Çalışanlara tebliğ edildi iddiası

2016 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Gazete Duvar isimli haber sitesinin kapanma kararı aldığı iddia edildi. Kapanma kararının çalışanlara iletildiği öne sürülürken, Gazete Duvar'ın sahibi Vedat Zencir'in kararın gerekçelerinden biri olarak Google algoritmalarındaki değişikliği gösterdiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazete Duvar kapanıyor! Çalışanlara tebliğ edildi iddiası
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 14:08

Vedat Zencir’in sahibi olduğu internet sitesi kapanma kararını ‘ekonomik nedenler’den ve Google’ın son algoritma değişiklikleri nedeniyle aldı.

‘MEDYA ÇÖLLEŞMESİNİN TAM ORTASINDAYIZ’

T24‘e konuşan Zencir karara ilişkin şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra bizim elimizde bir ölçü yok. Günümüzün en büyük sorun artık, Google’ın yarattığı medya çölleşmesinin tam ortasında bulunuyoruz. Önümüzde bir hesap yapma durumumuz kalmadı. Bu domino etkisi yaratıyor. İyi kötü bunun üzerine bir hesap yapıyorsunuz.

Dolayısıyla Basın İlan Kurumu’yla da orantılı olarak bir kadro oluşturuyorsun, oradan da bir beklentiye dönüşüyor. Bu ölçülerin de bir kalıcılığı olmadığı için veriler anlamında yine ölçülebilir bir şey yok.

'DAHA FAZLA FEDAKÂRLIK İSTEYEMEYİZ’

Bizim personel maliyetlerimiz son yıllarda neredeyse ikiye katlandı. Bugüne kadar çalışan arkadaşlarımızı ortalamanın üzerinde tutmaya çalıştık. Gazetecilik belli koşullarda yapılması gereken bir meslek. Çalışanlarımızdan daha fazla fedakârlık isteyemeyiz. Bundan utanırız. Çalışma barışını bozar."


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı: İşgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor

Sıkça Sorulan Sorular

VEDAT ZENCİR KİMDİR?
Gazete Duvar'ın sahibi, Türkiye'nin ilk vicdani retçilerinden Vedat Zencir'dir. Gazete Duvar'ın Genel Yayın Yönetmeni ise 16 Mart 2022'de beri Barış Avşar'dır. Gazete Duvar, 2019 yılında gazeteci Cansu Çamlıbel yönetiminde Duvar English adıyla İngilizce yayına başladı.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.