Gazete Duvar kapanıyor! Çalışanlara tebliğ edildi iddiası

2016 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Gazete Duvar isimli haber sitesinin kapanma kararı aldığı iddia edildi. Kapanma kararının çalışanlara iletildiği öne sürülürken, Gazete Duvar'ın sahibi Vedat Zencir'in kararın gerekçelerinden biri olarak Google algoritmalarındaki değişikliği gösterdiği öğrenildi.

Vedat Zencir’in sahibi olduğu internet sitesi kapanma kararını ‘ekonomik nedenler’den ve Google’ın son algoritma değişiklikleri nedeniyle aldı.

‘MEDYA ÇÖLLEŞMESİNİN TAM ORTASINDAYIZ’

T24‘e konuşan Zencir karara ilişkin şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra bizim elimizde bir ölçü yok. Günümüzün en büyük sorun artık, Google’ın yarattığı medya çölleşmesinin tam ortasında bulunuyoruz. Önümüzde bir hesap yapma durumumuz kalmadı. Bu domino etkisi yaratıyor. İyi kötü bunun üzerine bir hesap yapıyorsunuz.



Dolayısıyla Basın İlan Kurumu’yla da orantılı olarak bir kadro oluşturuyorsun, oradan da bir beklentiye dönüşüyor. Bu ölçülerin de bir kalıcılığı olmadığı için veriler anlamında yine ölçülebilir bir şey yok.

'DAHA FAZLA FEDAKÂRLIK İSTEYEMEYİZ’

Bizim personel maliyetlerimiz son yıllarda neredeyse ikiye katlandı. Bugüne kadar çalışan arkadaşlarımızı ortalamanın üzerinde tutmaya çalıştık. Gazetecilik belli koşullarda yapılması gereken bir meslek. Çalışanlarımızdan daha fazla fedakârlık isteyemeyiz. Bundan utanırız. Çalışma barışını bozar."



