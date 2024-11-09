Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı: "Esenyurt Belediyesi kapısını polisler kırdı" iddiasını öne sürmüştü

09 Kasım 2024 22:20 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 22:21

Esenyurt Belediyesine kayyum atanması gelişmesi sonrası belediye binasına polislerin kapıyı kırarak girdiğini öne süren gazeteci Furkan Karabay "yanıltıcı bilgi yayma" suçundan tutuklandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atanması sonrası yaptığı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Furkan Karabay tutuklandı. Karabay hakkında "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

GERÇEĞE AYKIRI PAYLAŞIM SUÇU

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin "Esenyurt Belediye binası kapıları 30 polis eşliğinde kırıldı." şeklindeki paylaşımının gerçeğe aykırı olduğu ve bu haliyle kamu barışını bozmaya elverişli, gerçeğe aykırı olan bilgiyi alenen yaydığı kaydedildi.

Şüphelinin başka bir paylaşımında da Özer hakkındaki soruşturma neticesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile Başsavcıvekili Can Tuncay'ın isimlerini hedef gösterecek şekilde açıkça yazmak suretiyle hüviyetlerini açıkladığı ve böylece kamu görevi nedeniyle terör örgütlerine hedef gösterir şekilde paylaşımda bulunduğu da sevk yazısında yer aldı.

Yazıda ayrıca şüphelinin, Gürlek'in, terör örgütü mensubu olduğu kamuoyunca malum olan ve ülke dışına kaçmış eski bir savcıya benzetilmesiyle onur, şeref ile haysiyetini zedelemek amacıyla rüşvet ve benzeri yakıştırmalar da isnat ederek, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu belirtildi.

Hakimlik, şüpheli Karabay'ı "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından tutukladı.