Gazeteci İsmail Saymaz hakkında yeni karar

Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen gazeteci İsmail Saymaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

EV HAPSİ CEZASI KALDIRILDI

İsmail Saymaz'a verilen ev hapsi cezası 56'ncı günde kaldırıldı. Adli kontrol şartı, karakola giderek haftada bir gün imza ve yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.

NE OLMUŞTU?

İsmail Saymaz 19 Mart Çarşamba günü Gezi Parkı olayları hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, Saymaz hakkında, “61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet kullanılarak görevini yapmasını engellemeyi amaçlayan eylemler” nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

İsmail Saymaz’ın 12 yıl önce Gezi eylemlerine ilişkin sosyal medya paylaşımları soruşturma gerekçesi sayılmıştı.

Sabah saatlerinde savcılıktaki ifadesine başlanan İsmail Saymaz ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Ev hapsi kararı verilen Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak pasaportuna el konulmuştu.