Gazeteci Murat Ağırel'i tehdit eden şahıs gözaltına alındı!

04 Eylül 2024 23:46 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 00:38

Maskeli videosu ile gazeteci Murat Ağırel'i tehdit eden ve silahlı saldırı gerçekleştireceğini öne süren O.Ö isimli şahıs İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada videoyu kayda alan Y.K isimli şahsın da gözaltına alındığı bildirildi.

Gazeteci Murat Ağırel X hesabından kendisine gönderilen ve ölümle tehdit edildiği videoyu paylaştı. Yaşanan olay üzerine İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü videoyu kayda alan Y.K ve videoda tehdit savuran O.Ö. gözaltına aldı. SİCİLLERİ KABARIK ÇIKTI! Maskeli şahıslardan videoda yer alan kişinin 12, videoyu çeken şahsın ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: "Son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan ve organize suç örgütü lideri Mahsun KURUÇAY'ın, Gazeteci Murat AĞIREL'e silahlı saldırı gerçekleştireceğine yönelik iddialar içeren görüntüler ile ilgili İstihbarat Başkanlığımızca yürütülen çalışmalarda; videolarda bulunan maskeli şahsın O.Ö., videoları kayda alan şahsın ise Y.K. olduğu tespit edilmiştir." "3 ADET TABANCE VE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI" "04.09.2024 tarihinde KOM Başkanlığımız koordinesinde; İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, operasyonda, şüpheli şahıslar şüpheli şahıslar İzmir'deki ikametlerinde gözaltına alınmış, şahıslarla birlikte 3 adet tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, 4 adet cep telefonu ve 1 adet tripod ele geçirilmiştir. O.Ö. isimli şahsın 12 ayrı suçtan; Y.K. isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan şüpheli kaydı olduğu tespit edilmiştir."