Gazeteci Nevşin Mengü'ye 'terör örgütü propagandası' suçundan dava: İstenen ceza belli oldu

25 Aralık 2024 17:26 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:32

Terör örgütü PYD/YPG elebaşı Salih Müslim ile röportaj yapan gazeteci Nevşin Mengü hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. Mengü hakkında hapis cezası talep edildi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için Youtube'da yaptığı yayına terör örgütü PYD/YPG elebaşı Salih Müslim'i konuk eden gazeteci Nevşin Mengü'nün başı yandı. Videoyu yükledikten kısa bir süre sonra kaldırmasına rağmen gözaltına alınıp serbest bırakılan Mengü hakkında bu kez de terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla dava açıldı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST İLE RÖPORTAJ!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mengü'nün sosyal medya hesabından herkese açık şekilde, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan PYD/YPG terör örgütü elebaşı Salih Müslim ile yapmış olduğu röportajı yayımladığı aktarıldı.

"ÖRGÜTÜN ŞİDDET EYLEMLERİNİ MEŞRU GÖSTERMEYE ÇALIŞTI"

İddianamede, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını Nevşin Mengü'nün yaydığı belirtildi.

7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Videonun binlerce kez görüntülendiğine dikkati çekilen iddianamede, Mengü'nün eyleminin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. İddianamede, sanık Mengü'nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Nevşin Mengü hakkında ayrıca "suçu ve suçluyu övmek"ten adli kontrol kararı verildiği belirtilen iddianamede, sunucu olarak yayında bulunan Mengü'nün, işlenmiş bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi övme mahiyetinde beyanda bulunmadığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Nevşin Mengü, Suriye’deki gelişmelerle ilgili PYD​ Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim’le gerçekleştirdiği söyleşiyi 13 Aralık'ta Youtube kanalında yayınlamıştı. Mengü, kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak söyleşiyi kanalından kaldırdığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Malum, Suriye’den yeni döndüm. Esad sonrası yeni bir dönemin hazırlıkları var. Bu yeni döneme girilirken, yabancı basına da Türkiye ile konuşmak istediğini söyleyen Salih Müslim’in değerlendirmesini almak istedim. Ancak Türk Ceza Kanunu uyarınca bu röportajın suç ve suçluyu övmek kapsamına girebileceği konusunda hukukçu arkadaşlardan uyarı aldım. Bu nedenle söz konusu röportajı kaldırdım. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek isterim.”

Ancak aynı gün suç ve suçluyu övdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesi alınıp serbest bırakıldı.