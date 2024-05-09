Gazı açıp sohbete daldı, patlamayla alev topuna döndü

09 May 2024 13:15 - Güncelleme : 09 May 2024 13:26

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan bir restoranda tavuk döner satan 26 yaşındaki Hakan Arslan, hazırladığı tavuk döneri pişirmek için ocağa koyup gazı açtıktan sonra sohbete daldı.

Daha sonra ise gazı açtığını unutan Arslan, çakmağı çakınca olanlar oldu. Arslan, meydana gelen parlamada ağır yaralandı. Patlamayı gören vatandaşlar Arslan'ı kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.

2. DERECE DERİN YANIKLAR OLUŞTU

Arslan ilk müdahalenin ardından Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi. İki kolu, elleri, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece derin yanıklar oluşan Arslan'ın merkezde tedavisine devam ediliyor.

Başına gelen talihsizliğin ardından meslekdaşlarına tavsiyede bulunan Arslan, çok dikkatli olmalarını istedi. Bir anlık boşluk, bir anlık unutkanlığın ardından sonucun bu olduğunu söyleyen Arslan, "Döneri taktım ve gaz vanasını açtım. Çakmak yanmayınca o arada biri geldi bir şey söyledi. Arkamı dönünce bir an gazı açtığımı da unuttum. Yüzümü dönüp tekrar çakmağı çakınca gaz sıkıştı ve parlama olunca yandım" ifadelerini kullandı.

"ALLAH DOKTORLARIMIZDAN RAZI OLSUN"

Patlama esnasında elleri ile yüzünü kapatarak gözlerini koruduğunu belirten Arslan ,"Yüzümde, kollarımda 2. derece yanıklar var. İş yerimde bir sorun olmadı. 10 kişi birden bana müdahale ettiler. Allah doktorlarımızdan, devletimizin sağladığı bu imkanlardan razı olsun." diye konuştu.