Gaziantep'in ismi mi değişiyor? Yeni unvan önerisi Meclis'te

19 Aralık 2024 09:17 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:25

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, vatandaşların yıllardır Suriyelilere gösterdikleri nezaket ve hoşgörü nedeniyle Gaziantep’e “misafirperver” anlamına gelen “Minhar” unvanının verilmesini istedi.

DEVA Partisi Gaziantep​ Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın TBMM Genel Kurulu​'nda yapılan bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma gündem oldu. Kaya yaptığı konuşmada, Antep'e 8 Şubat 1921 tarihinde Gazilik unvanı verildiğini belirterek, 2011 yılından bu yana Suriyelileri dostane bir şekilde ağırlayan kente “minhar” (misafirperver) unvanının verilmesini istedi.

"GAZİANTEP BAŞKA BİR UNVANI DA HAK ETTİ"

Ertuğrul Kaya yaptığı konuşmada, "Bu yüce Meclis, Gazianteplilere Gazilik unvanı vererek bizleri şereflendirmiştir. Şimdi Gaziantepliler, bu yüce meclisten başka bir şerefli unvanı almayı bizce hak etmiştir" ifadelerini kullandı. Konuşmasını bitiren Kaya, TBMM başkanlığına sunduğu teklifte Gaziantep için 'minhar' unvanının resmen kabul edilmesini talep etti.