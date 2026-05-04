Gaziantep'te olumsuz hava koşullarından etkilenen Nizip, Yavuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 23 okulda 2 gün, 1 okulda ise 3 gün eğitime ara verildi.

HABERİN ÖZETİ Gaziantep'te 4 ilçede eğitime 2 gün ara Gaziantep'in Nizip, Yavuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 okulda eğitime ara verildi. Şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkınları nedeniyle bazı okullarda hasar meydana geldi. İl genelinde toplam 61 okulda mühendisler tarafından yerinde inceleme yapıldı. Bazı okulların süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazılarında ise kısa süreli tadilat yapılmasına gerek görüldü. Bu kapsamda 23 okulda 2 gün, 1 okulda ise 3 gün eğitim öğretime ara verildi. Eğitime ara verilen okullarda bu durum 5 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Mayıs 2026 Pazar günü kentte yaşanan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkını olayları nedeniyle bazı okullarda hasar meydana geldiği ve il genelinde toplam 61 okulda görevlendirilen mühendisler tarafından yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde bazı okullarda tadilat işlemleri tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılmasına gerek görülmüştür. Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir."