Gaziantep'te çete üyeleri sokakta silahlarla tehditler savurdu! 'Yok artık' dedirten görüntü

27 Eylül 2024 07:40 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 07:41

Gaziantep'te ellerinde uzun namlulu silahlarla bir sakağı zapt eden çete üyelerinin görüntüsü gündeme oturdu. Ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan şahısların görüntülerde başka bir çeteyi tehdit ettiği iddia edildi.

Gaziantep​'te çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı buldu. Ellerindeki uzun namlulu silahlarla bir sokağa gelerek burayı kontrol altına alan bir grubun yer aldığı videoda çete​ üyelerinin bir başka çeteyi tehdit​ ettiği anlar kameraya yansıdı

KÜFREDİP MEYDAN OKUDU

Sokak başında nöbet tuttukları görülen çete üyelerinden birinin "Hani sokağa çıkamıyorsunuz. Tuşa basmakla tetiğe basmak aynı şey mi?" dediği ve hedef aldığı kişilere yönelik küfür içeren ifadeler kullandığı görülüyor.

"57 SUÇ KAYDI VAR" İDDİASI

Tehdit videosunda yer alan kişinin ise 57 suç dosyasının olduğu iddia edildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin tam olarak nerede ve hangi tarihte kaydedildiği ise bilinmezken, emniyet güçlerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.