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Gaziantep'te DEAŞ'a ağır darbe: 15 gözaltı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ocak 2025 09:50 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 09:53

Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Türk güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. Gaziantep​'te terör örgütü DEAŞ​'a karşı operasyon düzenlendi. Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Gaziantep'te DEAŞ'a ağır darbe: 15 gözaltı - 1. Resim

ÖRGÜTE FİNANS SUÇU

Operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılırken DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte finans sağlamak ve örgüt propagandası yapmak suçu kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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