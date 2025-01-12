Gaziantep’te dehşet veren olay: Yavru köpeklerin kafalarını kestiler!

12 Ocak 2025 18:45 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:53

Gaziantep'te 3 yavru köpek öldürülmüş olarak bulundu. Olayla ilgili konuşan vatandaşlar, 3 köpeğin başının kesildiğini belirterek, yaşananlara tepki gösterdi. Hayvan ölümlerine ilişkin jandarma tarafından soruşturma başlatıldı…

Gaziantep​'in Oğuzeli ilçesinde 3 yavru köpek öldürülmüş halde bulundu. Yavru köpeklerin vahşi bir şekilde öldürülmesi büyük tepki çekti.

BOŞ ARAZİDE BULUNDU

İlçeye bağlıAltınyurt Mahallesi'nde 3 yavru köpek, boş arazide başları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Vatandaşlar, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Hayvan ölümlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili konuşan Gülnur Cömert, köpekleri öldürenlerin bir an önce yakalanmasını istedi.

“HAYVANLAR ZARAR GÖRMESİN”

Cömert, “Bizim tek isteğimiz bu hayvanlar zarar görmesin. Kısırlaştırılsın, belirli bir yaşam alanı olsun” dedi.

“KÖYÜMÜZE MAL ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Sürecin takipçisi olduklarını ifade eden Altınyurt Mahalle Muhtarı Salih Bozgeyik ise, "Maalesef dün burada 3 köpek başı kesik halde bulundu. Biz daha öncesinde hiç böyle bir şey ile karşılaşmadık. Bizim köyde hepimizin hayvanı var, hepimiz hayvanseveriz. Bu olay, başka kişiler tarafından yapılan ve köyümüze mal edilmeye çalışılan bir olay" diye konuştu.