Gaziantep'te domuz dehşeti! Aç kalıp köylülerin kâbusu oldular: 1 kişi yaralandı

11 Kasım 2024 22:34 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 22:54

Gaziantep'te aç kalan yaban domuzları, gündüz vakti indikleri kırsal mahallede vatandaşlara saldırdı. Köy meydanında 2 vatandaşa saldırarak bir kadını yaralayan yaban domuzu, tüfekle vurularak etkisiz hale getirildi.

Dehşet veren olayın adresi Gaziantep. Dün Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Aşağı Arıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aç kalan yaban domuzları, gündüz vakti indikleri kırsal mahallede vatandaşlara saldırdı.

1 KADIN YARALANDI

Köy meydanında yaşanan olayda bir vatandaş domuzun saldırısından kaçarak kurtulurken, bir kadın ise yaralandı.

DOMUZ TÜFEKLE VURULDU

Seslere koşarak olay yerine gelen vatandaşlar, 52 yaşındaki Miyase D.'yi yaralayan yaban domuzunu tüfekle vurarak etkisiz hale getirdi.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

MAHALLELİ TEDİRGİN

Olayla ilgili soruşturmabaşlatılırken, tedirgin olduklarını söyleyen mahalle sakinleri zeytin hasadı döneminde arazilerine gitmeye çekindiklerini belirterek, önlem alınması gerektiğini ifade ettiler.