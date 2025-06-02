Gaziantep’te feci kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti!

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Bahattin Nakipoğlu Caddesi’nde bulunan Asri Mezarlık kavşağında, 1 Haziran 2025 tarihinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, 27 AHY 25 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle olay yeri adeta savaş alanına döndü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, 27 AHY 25 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ile 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçta bulunan 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 27 BBB 183 plakalı araçta bulunan 4 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYIPLAR VE YARALILAR

Kazada toplam 5 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 2’si çocuktu. Yaralanan 2 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Olay, bölge halkında büyük üzüntü yaratırken, sosyal medyada da yankı buldu. X platformunda paylaşılan gönderilerde, kazanın vahameti ve hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları öne çıktı.