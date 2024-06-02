Gaziantep'te feci kaza! Kaldırımdaki yayaların arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

02 Haziran 2024 13:49 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 13:59

Malatya’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Malatya’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Şerif Muhammed kontrolündeki minibüs, yoldan çıktıktan sonra önündeki motosiklete çarparak kaldırımdaki yayaların arasına daldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, 2'si ağır 8 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

2 ÇOCUK HAYATA TUTUNAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Reyyan Ali (16) ile Nazlı Batran (6) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

MİNİK NAZLI'NIN BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenazeler teslim edilirken hayatını kaybedenlerin aileleri göz yaşı dökerek feryat etti. 6 yaşındaki Nazlı Batran'ın anne ve babası ise sinir krizi krizi geçirdi.

"KENDİMİZİ YERDE BULDUK"

Kucağındaki yaralı çocuğuyla kaza anlarını anlatan ve olayda 6 yaşındaki kızını kaybeden Semih Batran, "Biz motorla seyir halindeydik. Minibüs arkadan bir anda gelerek bize çarptı sonrada da kaldırımdaki diğer yayalara çarptı. Kendimizi yerde bulduk. Kazada kızım Nazlı'yı kaybettim" derken, anne ise sürücünün en ağır cezayı almasını istedi. Kazada ölen Reyyan Ali'nin babası da göz yaşı döktü.

Minibüs şoförünün gözaltına alındığı feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.