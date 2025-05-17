Gaziantep'te ikinci Minguzzi vakası! 'Neden bakıyorsun' deyip bıçakladılar

İstanbul'da çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen ve ülke gündemine oturan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin bir benzeri Gaziantep'te yaşandı. 16 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşı, yaşıtlarının bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocukların aileleri "Ahmet Minguzzi gibi benim çocuğum da ölsün mü?" diyerek isyan etti.

Gaziantep'te "Neden bakıyorsun" kavgası bıçaklı saldırıya dönüştü. 16 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşı yaşıtları tarafından bıçaklandı. Saldırganlar olaydan sonra kaçarak uzaklaştı.

Olaya karışan 3 çocuk gözaltına alınırken ifadelerinde suçlarını itiraf ettiler ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

AİLELERDEN TEPKİ

Yaralı çocukların aileleri ise Ahmet Minguzzi cinayetine atıfta bulunarak "Ahmet Minguzzi gibi benim çocuğum da ölsün mü?" diyerek tepki gösterdi.

AHMET MINGUZZI CİNAYETİ

İstanbul'da arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan iki şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.