Gaziantep’te kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuk ‘gürültü çıkardığı’ iddiasıyla öldürüldü!

28 Ağustos 2024 01:17 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 01:20

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KATİL ZANLISI KAÇTI

Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.