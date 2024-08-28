Gaziantep’te kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuk ‘gürültü çıkardığı’ iddiasıyla öldürüldü!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ağustos 2024 01:17 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 01:20
Gaziantep’te 10 yaşındaki bir çocuk, gürültü çıkardığı iddiasıyla bir esnaf tarafından öldürüldü. Çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf kaçarak izini kaybettirdi. Polis katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
KATİL ZANLISI KAÇTI
Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı