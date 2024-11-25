Gaziantep'te koca dehşeti! Eşini katledip intihara kalkıştı

25 Kasım 2024 09:59 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:59

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Gaziantep'te bir cani, tartıştığı eşini silahla vurarak katletti. Cani koca, daha sonrasında intihar girişiminde bulundu.

Gaziantep​'in Nizip​ ilçesinde 30 yaşındaki M.T., henüz bilinmeyen nedenden tartıştığı eşi Y.T'ye (37) tabancayla defalarca ateş açtı. Karısını katleden cani koca, daha sonra bileğini ve boğazını keserek intihar girişiminde bulundu.

Kendini kesen zanlı, yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de hedef aldı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.T. isimli kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı zanlı M.T. ise müdahalesinin ardından gözaltına alındı.