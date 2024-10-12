Gaziantep'te korkunç aile katliamı! Baba 4 çocuğunu ve eşini öldürdü sonra intihar etti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

12 Ekim 2024 13:40 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 14:26

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 3'ü kız ve 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Gaziantep​'te kan donduran olay, merkez Şahinbey​ ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde yaşandı. Mahallede meydana gelen aile katliamı sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Öğle saatlerinde Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 3'ü kız ve 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü. Katil zanlısı Demir, daha sonra ise aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. İlgili Haberler Kreşte katliam gibi saldırı: Yaralı çocuklar var Haiti çetesi toplu katliam yaptı! Çocukları bile katlettiler