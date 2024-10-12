Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Gaziantep'te korkunç aile katliamı! Baba 4 çocuğunu ve eşini öldürdü sonra intihar etti

Gaziantep'te korkunç aile katliamı! Baba 4 çocuğunu ve eşini öldürdü sonra intihar etti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ekim 2024 13:40 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 14:26

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 3'ü kız ve 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Gaziantep​'te kan donduran olay, merkez Şahinbey​ ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde yaşandı. Mahallede meydana gelen aile katliamı sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Gaziantep'te korkunç aile katliam! Baba 4 çocuğunu ve eşini... - 1. Resim

Öğle saatlerinde Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 3'ü kız ve 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü.

Gaziantep'te korkunç aile katliam! Baba 4 çocuğunu ve eşini... - 2. Resim

Katil zanlısı Demir, daha sonra ise aynı silahla yaşamına son verdi.

Gaziantep'te korkunç aile katliam! Baba 4 çocuğunu ve eşini... - 3. Resim

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
gaziantepŞahinbey

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arif12 Ekim 2024 13:42

Çok üzücü bir olaymış, allah rahmet eylesin böyle şeylerin olması gerçekten acil durumlar yaratıyor ya

Sonraki Haber Yükleniyor...