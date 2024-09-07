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Gaziantep’te korkunç kaza: En az 2 ölü 21 yaralı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Eylül 2024 20:14 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 20:19

Gaziantep’te korkunç bir kaza meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan pikaptaki 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu feci bir kaza oldu. Ahmet Gussen yönetimindeki pikap, Oğuzeli-Karkamış kara yolunun 10. kilometresinde, Ertuğrul Tamer idaresindeki hafif ticari araca çarparak devrildi.

Gaziantep’te korkunç kaza: En az 2 ölü 21 yaralı! - 1. Resim

23 KİŞİ YARALANDI!

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan 23 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Cevahir El Hamid ile İsmail El İsmail, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep’te korkunç kaza: En az 2 ölü 21 yaralı! - 2. Resim

EVLERİNE DÖNÜYORLARDI

Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor. Yaralıların yabancı uyruklu olduğu ve Oğuzeli ilçesinde tarlada çalıştıkları, işlerini bitirdikten sonra pikap ile evlerine gittikleri öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Umut 7 Eylül 2024 20:16

Acı haberler duymak gerçekten üzücü umarım yaralılar en kısa sürede iyileşir ve bu tür kazaların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemler alınır

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