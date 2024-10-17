Gaziantep'te kreşte şoke eden görüntüler! 21 aylık bebeğe şiddet kamerada!

17 Ekim 2024 11:23 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:24

Gaziantep'te özel bir kreşte kaydedilen görüntüler şoke etti. Kreşte görevli öğretmen Betül K., uyuyan 21 aylık M.D. Özkan'a tokat attı. Olay güvenlik kameralarına yansırken bebeğin ailesinin öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla öğretmen tutuklandı.

Akılalmaz olay 8 Ekim'de Gaziantep​'te meydana geldi. Özel bir kreşte görevli öğretmen Betül K., 21 aylık M.D. Özkan'a uyuduğu sırada tokat attı. Tokadın ardından bebeğin yüzünde el izi oluştu. Betül K. hemen telefona sarılarak bebeğin ailesini aradı ve M.D. Özkan yanağının üzerine yattığı için yüzünde iz oluştuğunu iddia etti.

BEBEĞİN AİLESİ DARP​ RAPORU ALDI

Bunun üzerine kreşe gelen aile, bebeğin yüzündeki parmak izlerini görünce şiddet uygulandığını öne sürerek darp raporu aldı ve öğretmen Betül K. hakkında şikayette bulundu. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, Betül K.'nın M.D. Özkan'a tokat attığı ortaya çıktı.

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Kreş​ yönetimi, öğretmenin kurumla ilişiğinin kesildiğini duyururken Betül K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, 10 bebeğin uyuduğu odada Betül K.'nın M.D. Özkan'a tokat attığı ve ardından battaniyeyi bebeğin üzerine örttüğü anlar yer aldı.