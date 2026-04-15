Kahramanmaraş'ta bir ortaokula silahlı saldırı gerçekleştirildi, 4 can kaybı ve 20 yaralının olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bir silahlı olay haberi de Mersin'in Tarsus ilçesinden geldi. Lise son sınıf öğrencisi okulda silah ile yakalandı. Gaziantep'te de öğle saatlerinde bir okulda silahlı olay yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gaziantep'te lise önünde saldırı paniği! Kimliği belirsiz 4 şüpheli öğrencilere kurusıkıyla ateş açtı Gaziantep'te bir lisede 4 şüphelinin öğrencilere doğru kurusıkı tabancayla ateş açması sonucu kısa süreli panik yaşandı. Şahinbey ilçesindeki Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde 15-16 yaşlarında 4 şüpheli, okul bahçesi duvarına yaklaşarak öğrencilere isim sordu. Şüphelilerden biri, tartıştığı M.M.A. isimli öğrenciye kurusıkı tabancayla 5 el ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Polis ekipleri şüphelilerden birini yakalarken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Benzer olaylara karşı okullarda denetimler artırıldı.

15-16 YAŞLARINDA 4 ŞÜPHELİ

Şahinbey ilçesinde bulunan Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde bir olay meydana geldi. İddiaya göre, ders saatleri içerisinde 15-16 yaşlarındaki 4 şüpheli okul bahçesi duvarına yaklaşarak içerideki öğrencilere bazı isimler sordu.

Daha sonra M.M.A. isimli öğrenciyi okul dışına çağıran şüpheliler ile öğrenci arasında tartışma çıktı. Okul dışında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri, yanında bulundurduğu kurusıkı tabancayla M.M.A.'ya 5 el ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerden biri yakalanırken 3'ünü arama çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan olayın ardından Gaziantep'te emniyet güçlerinin, son günlerde yaşanan benzer olaylara karşı okullarda denetimlerini artırdığı, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.