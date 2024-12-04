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Gaziantep'te minibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Aralık 2024 19:20 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 19:33
Gaziantep&#039;te minibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep​'in Nurdağı​ ilçesinde akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Minibüsün devrilmesi sonucu oluşan kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; kaza Nurdağı Kahramanmaraş kara yolu Belpınar mevkisinde meydana geldi. S.D. (26) idaresindeki Malatya plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI VAR

Olay yerinde yapılan incelemelerde minibüste bulunan 94 yaşındaki Hediye Adıgüzel’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan sürücü S.D. ile araçtaki İ.D. (58) ve H.D. (52) Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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