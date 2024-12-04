Gaziantep'te minibüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'te kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Minibüsün devrilmesi sonucu oluşan kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; kaza Nurdağı Kahramanmaraş kara yolu Belpınar mevkisinde meydana geldi. S.D. (26) idaresindeki Malatya plakalı minibüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 3 YARALI VAR
Olay yerinde yapılan incelemelerde minibüste bulunan 94 yaşındaki Hediye Adıgüzel’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan sürücü S.D. ile araçtaki İ.D. (58) ve H.D. (52) Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.