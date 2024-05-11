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Gaziantep'te motosiklet tutkusu iki gencin sonu oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 May 2024 00:43 - Güncelleme : 11 May 2024 00:47
Gaziantep&#039;te motosiklet tutkusu iki gencin sonu oldu

Gaziantep Nizip çevreyolunda iki gencin kullandığı motosiklet karşı karşıya gelerek çarpıştı. İki genç kazada hayatını kaybetti.

Gaziantep'te saat 22.00 sıralarında Nizip çevreyolu 2. kilometresinde meydana gelen kazada Hasan Kurt (20) idaresindeki 27 AVU 381 plakalı motosiklet ile Ümit Can Dalkıran (24) kontrolündeki 27 ANV 045 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen feci kazanın ardından yola savrulan 2 sürücü de ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hasan Kurt ve Ümit Can Dalkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada hayatını kaybeden 2 sürücünün cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gaziantep'te motosiklet tutkusu iki gencin sonu oldu - 1. Resim
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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