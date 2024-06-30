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Gaziantep'te orman yangını: 5 dönümlük arazi küle döndü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 10:38 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 10:45
Gaziantep&#039;te orman yangını: 5 dönümlük arazi küle döndü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangında 5 dönümlük meşelik orman küle döndü.

İslahiye'ye bağlı Çerçili Mahallesi, Tepebaşı mevkiinde orman yangını çıktı. Sebebi belirlenemeyen yangında 5 dönümlük meşelik alan küle döndü.

SAATLERCE SÜREN ÇALIŞMA 

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te orman yangını: 5 dönümlük arazi küle döndü - 1. Resim

Yangına 2 arazöz, 3 itfaiye, 1 su nakil aracı ve ilk müdahale aracı ile 14 kişilik söndürme ekibinin erken müdahalesi ve toplamda yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Söndürme ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. İslahiye Orman İşletme Şefliği ise olay yerinde incelemelerde bulundu.
Meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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