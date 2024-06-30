Gaziantep'te orman yangını: 5 dönümlük arazi küle döndü

30 Haziran 2024 10:38 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 10:45

İslahiye'ye bağlı Çerçili Mahallesi, Tepebaşı mevkiinde orman yangını çıktı. Sebebi belirlenemeyen yangında 5 dönümlük meşelik alan küle döndü.

SAATLERCE SÜREN ÇALIŞMA

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 arazöz, 3 itfaiye, 1 su nakil aracı ve ilk müdahale aracı ile 14 kişilik söndürme ekibinin erken müdahalesi ve toplamda yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Söndürme ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptı. İslahiye Orman İşletme Şefliği ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.