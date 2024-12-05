Gaziantep'te taksi şoförüne silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

05 Aralık 2024 14:32 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 14:37

Gaziantep'te taksi şoförlüğü yapan 68 yaşındaki Salih Yazgan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Yazgan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Gaziantep​'te meydana gelen silahlı saldırı dehşete düşürdü. Sabah saatlerinde yaşanan olayda 68 yaşındaki Salih Yazgan, bir yakınlarının taziyesine gitmek için 8 Şubat Mahallesi'nde ikamet eden oğlunu almaya gitti. Yazgan, oğlunu evinin önünde beklediği esnada bir araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Yazgan, ağır yaralandı.

TAKSİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yazgan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yazgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.