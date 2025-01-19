Gaziantep'te taziye evinde katliam yaptı: 2 kişiyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı!

19 Ocak 2025 23:15 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 23:16

Gaziantep'te taziye evinde 2 kişiyi öldüren, 4 kişiyi yaralayan zanlı kaçtı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Diyarbakır’da park halindeki araç kazası: Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır’da park halindeki araç kazası: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde husumetli olduğu akrabalarına taziye evinde ateş eden şüpheli şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şerif S. de müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

6 KİŞİYİ HEDEF ALDI

Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde belediyeye ait taziye evi olarak kullanılan sosyal tesiste, akrabalarının cenazesi için toplananlara silahla ateş açıldı. Yasin A, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen akrabaları Hasan A, Muhsin A, Mehmet A. ve Cuma A. ile orada bulunan Orhan M. ve Şerif S'yi yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan incelemede Cuma A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şerif S. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Yasin A'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.