Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla sokak basıp, tehditler savurmuşlardı! 'Gereği yapıldı'

27 Eylül 2024 14:42 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:48

Gaziantep'te ara sokağı basarak ellerindeki uzun namlulu silahlarla etrafa tehditler savuran grubun akıbeti belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili 7 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Gaziantep​'te çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı bulmuştu. Ellerindeki uzun namlulu silahlarla bir sokağa zapt eden bir grubun yer aldığı videoda çete​ üyelerinin bir başka çeteyi tehdit​ ettiği anlar kameraya yansımıştı. Görüntülerin büyük yantkı uyandıran olayın ardından hearekete geçen emniyet kuvvetleri 7 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"GEREĞİ YAPILDI" BAŞLIĞIYLA PAYLAŞTI

"Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep’te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, İstihbarat ve Devriye Ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır.

Sosyal medyada yer alan şahıslarında içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır. (B.A.,S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K.)

Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun."