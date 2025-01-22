Gaziantep'te vahşet! Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada öldürüldü

22 Ocak 2025 11:45 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:58

Gaziantep'te meydana gelen olayda kız meselesi yüzünden çıkan tartışma korkunç bir cinayetle sonuçlandı. Sırtından bıçaklanan 19 yaşındaki Mehmet Yasin Deveci hayatını kaybetti.

Gaziantep​'te kız meselesi yüzünden çıkan tartışma​ cinayetle bitti. 19 yaşındaki Mehmet Yasin Deveci ile aralarında husumet bulunan Efe Görkem Y. ve yanındaki bir grup kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce 19 yaşındaki Mehmet Yasin Deveci sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

SIRTINDAN BIÇAKLANAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Yasin Deveci'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Diğer yandan olay sonrası kaçan katil zanlısı 17 yaşındaki Efe Görkem Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet​ Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.