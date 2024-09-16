Gaziantep'te yürekleri ağza getiren anlar! Görenler şoke oldu

16 Eylül 2024 09:13 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 09:36

Gaziantep'te motosiklet üzerindeki 3 kişinin trafikte kucaklarında bir başka motosikleti taşıdığı anlar, görenleri şoke etti. Kimliği belirsiz 3 kişinin yaptıkları hem kendilerini hem de çevredekileri tehlikeye düşürdü. Yürekleri ağza getiren anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Gaziantep​'in Şehitkamil​ ilçesine bağlı Çiksorut Mahallesi'nde şoke eden görüntüler kaydedildi. Kimliği belirsiz 3 kişi elektrikli motosikletin üzerine bir motosiklet​ yükleyerek hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye attı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer kişilerin canını hiçe sayan 3 kişi trafikte seyreden başka bir kişi tarafından görüntülendi. Görüntülerde, elektrikli motosiklete 3 kişinin sığmaya çalıştığı ve arkada oturan kişinin kırmızı renkli motosikleti dengelemekte zorlandığı görülüyor. Özellikle motosikletin arkasındaki kişinin motosikleti tutmak için büyük bir çaba sarf ettiği ve dengesini kaybetmemek için çabaladığı anlar, yürekleri ağza getirdi.