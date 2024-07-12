Gaziantep'ten mide bulandıran görüntüler! Vatandaşa yedireceklerdi

12 Temmuz 2024 11:02 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 11:07

Bir tanesi ada satın alıyor! Dünyanın en değerli bozuk paralarının değeri şaşırttı

Bir tanesi ada satın alıyor! Dünyanın en değerli bozuk paralarının değeri şaşırttı

Gıda üzerinden halkın sağlığını hedef alan fırsatçılar, bu kez Gaziantep'te ortaya çıktı.

Bir merdiven altı işletmenin, piyasadan elde kalan bozuk domatesleri toplayarak salça yaptığı ve piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi.

Bilgi üzerine ekipler, işletmeye baskın düzenledi.

400 KİLO SALÇA İMHA EDİLECEK

Konuya ilişkin açıklama, Gaziantep Valiliği'nden geldi.

Valilik açıklamasında, 400 kilo salça ele geçirildiği ve imha edilmek üzere el konulduğu bilgisi verildi.

"VATANDAŞLARIMIZ RAĞBET ETMEMELİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bozulmuş domatesleri toplayıp salça yapan bir işletme tespit edilmiş, ürünlere imha edilmek üzere el konulmuştur. İşletmeye idari para cezası uygulanıp yaklaşık 400 kg. ürün imha edilmek üzere Şehitkamil Zabıta ekiplerine teslim edilmiştir.

Vatandaşlarımızdan ricamız, nerede, kim tarafından üretildiği belli olmayan, etiketsiz ev tipi olarak tabir edilen ürünlere rağbet etmemeleridir."