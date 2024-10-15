Gaziosmanpaşa'da hastanede korku dolu anlar! İki grup birbirine girdi: Art arda silah sesleri

15 Ekim 2024 07:35 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 08:24

İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde hastane acil servisinde büyük panik yaşandı. Hastaneye gelen iki grup arasında tartışmaYaşanan gerginlikte havaya ateş açılması üzerine polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korku dolu anlar yaşandı. 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi olduğu esnada acil servise gelen grup arasında gerginlik yaşandı.

HASTANEDE KORKU DOLU ANLAR

Bu gerginlik esnasında iddiaya göre bir şüpheli havaya silahla ateş​ açtı. Silah​ sesleri çevrede paniğe neden oldu. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Çekilen görüntüde havaya ateş açılan anlar kameraya yansıdı. Ateş açan kişinin şüpheli mi yoksa sivil polis mi olduğu anlaşılamazken çevredeki vatandaşların konuşmaları ve paniği ekrana yansıdı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya ilk müdahale hastane polisi tarafından yapılırken, daha sonrasında hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Şüphelilerden bazıları koşarak kaçarken polis ekipleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.