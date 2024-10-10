Gaziosmanpaşa'da sahte içki faciası! Zehirlenerek can verdiler

10 Ekim 2024 22:08 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 22:35

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki 2 kişi hayatını kaybederken, sahte içki satan işletmeye operasyon düzenlendi.

Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya açıkladı: Başörtüsü bulundu

Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya açıkladı: Başörtüsü bulundu

İstanbul​'da sahte içki​ faciaya yol açtı. Gaziosmanpaşa​ ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si kurtarılamadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Merkez Mahallesi'nde bir kişinin sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

2 KİŞİ ZEHİRLENEREK CAN VERDİ

Yapılan incelemelerde, sahte içkiden zehirlenen Engin T'nin bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği ve 1 ila 9 Ekim'de Gaziosmanpaşa'daki çeşitli hastanelerde 5 kişinin daha aynı şikayetlerle tedavi gördüğü tespit edildi. Tedavi görenlerden Halim F'nin de bir süre sonra yaşamını yitirdiği, Hakan T. ile Semih K'nin tedavilerinin sürdüğü, Yemliha K. ve Serdar Ş'nin ise tedavileri sonrası taburcu edildikleri belirlendi.

SAHTE İÇKİ SATAN İŞ YERİNE BASKIN

Zehirlenen kişilerin Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinden sahte içki satın aldıklarını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskında iş yeri sahibi Anıl A. ile Özgür T. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'taksirle öldürme' suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı.