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Gazla freni karıştırdı midyeciye daldı! Çengelköy'de dehşet anları

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Eylül 2024 01:57 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 02:02

Çengelköy'de pazar akşamı midyeci önünde yemek yiyen insanlar dehşet dolu anlar yaşadı. Gazla freni karıştırdığı öğrenilen bir kişi park halindeki araca çarptı. Sürüklenen araç yemek yiyenleri ezdi. Sıkışan bir kişinin durumu ciddi.

Üsküdar'da sürücüsünün gaz ve freni karıştırmasıyla kontrolden çıkan araç yüzünden restoranda yemek yiyenler ezildi. Şoför önce restoranın önündeki park halindeki araca çarparak sürükledi. Bu sırada araç insanlara çarptı.

Gazla freni karıştırdı midyeciye daldı! Çengelköy'de dehşet anları - 1. Resim

ÇENGELKÖY'DE ARAÇ MİDYECİYE GİRDİ: SIKIŞAN KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çengelköy Mahallesi Fıçıcı Sokak'ta yabancı plakalı olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü önce park halindeki araca çarptı. Park halindeki aracın yemek yiyenlerin üzerine sürüklenmesiyle araç ve restoran arasında sıkışan kişiler yaralandı. İlk gelen bilgilere araç ve restoran arasında sıkışan kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Araçta bulunan kişilerin de yaralandığı açıklandı.

Gazla freni karıştırdı midyeciye daldı! Çengelköy'de dehşet anları - 2. Resim

İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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