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İstanbul
İstanbul'da Filistin’e Destek Platformu tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İstişare Toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Haliç Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de bir araya geldi. Bakan Fidan çalıştaya hitap etti.
Osman Nuri Kabaktepe toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Filistin'in özgürlük mücadelesinde güçlü irade kararlılığına dikkat çekti. Kabaktepe şu sözlerle paylaşım yaptı:
"Filistin’in özgürlük mücadelesinde Türkiye’nin ortaya koyduğu güçlü irade ile sivil toplumumuzun birikimini ve dayanışma gücünü buluşturmayı son derece kıymetli görüyoruz.
Filistin’e Destek Platformu olarak, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan’ın katılımlarıyla, Haliç Üniversitesi ev sahipliğinde sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik.
Gazze’nin yeniden ayağa kalkması ve Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması için ortak mesuliyet bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz.
Kıymetli katkıları için Sayın Bakanımıza, Sayın Bilal Erdoğan’a ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcilerine gönülden teşekkür ediyorum."