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 | Merve Yaz

Gazze için Madleen ile yola çıkmışlardı! Türk aktivis Şuayb Ordu: 'Yine gideceğim'

Gazze'ye insani yardım taşıyan ve içinde 12 kişinin bulunduğu Madleen teknesi İsrail tarafından alıkonulmuştu. Teknede bulunan 2 Türk vatandaşı serbest bırakılarak Almanya'daki Berlin Brandenburg Havalimanı’na geldi. Burada basın mensuplarına konuşan Şuayb Ordu, "Benim başıma gelenler çok önemli değil. İlk fırsatta Gazze'deki ablukayı kırmak mücadele etmeye gideceğim. Ben ezelden beri hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 21:54
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 21:59

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 aktivist kaçırılmıştı.

Bazı aktivistler ertesi gün ülkelerine gönderilirken, kalan 6 aktivistin ülkeden sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüğü duyuruldu.

Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı edilmek üzere havalimanına götürülen aktivistler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın da bulunduğu bildirildi.

Gazze için Madleen ile yola çıkmışlardı! Türk aktivis Şuayb Ordu: 'Yine gideceğim'

BERLİN'E ULAŞTILAR

İsrail tarafından serbest bırakılan iki Türk aktivist Şuayb Ordu ve Yasemin Acar, Tel Aviv'den ayrıldıktan sonra Almanya'nın başkenti Berlin'e ulaştı.

Havalimanında ilk mesajlarını veren Şuayb Ordu, yakın zamanda ablukayı kırmak için tekrar girişimde bulunacağını söyledi.

Gazze için Madleen ile yola çıkmışlardı! Türk aktivis Şuayb Ordu: 'Yine gideceğim'

"BU UĞURDA BİZİM CANLARIMIZ FEDA OLSUN"

Şuayb Ordu açıklamalarında şunları söyledi: Benim başıma gelenler çok önemli değil. İlk fırsatta Gazze'deki ablukayı kırmak mücadele etmeye gideceğim. İlk fırsatta Mısır'a gitmeyi deneyeceğim. Bu ablukayı kırmak için mücadele edeceğim. Bizim tek amacımız katliamın, soykırımın durması. Bu uğurda bizim canlarımız da feda olsun. Ben ezelden beri hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Gazze için Madleen ile yola çıkmışlardı! Türk aktivis Şuayb Ordu: 'Yine gideceğim'

NE OLMUŞTU?

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Madleen gemisi olayı nedir?
Madleen yardım gemisi, 2025 yılında Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı ablukayı protesto etmek amacıyla uluslararası bir sivil girişim tarafından yola çıkarılan bir gemidir.
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