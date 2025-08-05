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 | İrem Şenel

Gazze'de açlık büyüyor! Yardım paketlerinden küflü ekmek çıktı

İsrail'in abluka altına alarak yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'ndeki siviller havadan bırakılan gıda paketleriyle hayata tutunmaya çalışıyor. Gıda paketlerine ulaşabilmek için onlarca kilometre yürüyen Filistinliler, hem susuzluk hem de açlıkla mücadele ediyor. Bu zorlu şartlar altında yardım paketlerinin içinden küflü ekmek çıkması Gazze'deki çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi. İşte kameralara yansıyan o acı dolu anlar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:48

İsrail'in saldırıları ve tam ablukası altında kalan ’nde insani kriz derinleşirken, için tek umut olan havadan bırakılan paketlerde dahi sağlıklı gıdaya ulaşılamıyor. Gazze Şeridi'nde açlıkla mücadele eden Filistinlilerin bin bir zorlukla ulaştığı havadan bırakılan yardım paketlerinden küflü ekmek çıktı. Filistinli aktivist Tayseer Obeid kaydettiği görüntüler ile Gazze Şeridi'ne havadan atılan yardımları almaya çalışan sivillerin yaşadığı acıları gözler önüne serdi. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ın batısında çekilen görüntülerde, yüzlerce Filistinlinin bir parça ekmek alabilmek için uçaklardan bırakılan paraşütlere doğru koştuğu görüldü.

Gazze'de açlık büyüyor! Yardım paketlerinden küflü ekmek çıktı

YARIM PAKET KÜFLÜ EKMEK

Aktivist Obeid, İsrail'in saldırılarından kaçarak güçlükle ulaştığı bölgede "yarım paket küflü ekmek" alabilmeyi başardığını söyledi. Obeid, uzun süre bekletilmiş küflü ekmeği göstererek, "Yemin ederim ki bu çürümüş ekmek havadan atıldı. Biz insanız ve bize yapılanlar suçtur" ifadesini kullandı. Etraftaki sivilleri gösteren Obeid, "Şu aç insanlara bakın. Hepsi yiyecek aramak için evlerini terk etti" dedi.

Gazze'de açlık büyüyor! Yardım paketlerinden küflü ekmek çıktı


HİÇBİR ŞEY ALAMADIM

Yardım paketlerine ulaşmak için bölgeye gelen Filistinli bir sivil, "65 yaşındayım, şeker ve tansiyon hastasıyım, buraya yiyecek aramaya geldim, hiçbir şey alamadım. Çocuklarımı doyurmak için sadece 1 kilogram un istiyorum. Eşimi ve çocuklarımı doyuracak hiçbir şeyim yok. Tüm dünyaya, Gazze Şeridi'nde başımıza gelenlerin büyük bir adaletsizlik olduğunu söylüyorum" dedi.

Gazze'de açlık büyüyor! Yardım paketlerinden küflü ekmek çıktı


AÇLIK NEDENİYLE 188 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ni tam abluka altına alarak bölgeye insani yardım ve ticari malzemelerin girişini engelliyor. Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 7 kişi ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94'ü çocuk olmak üzere 188'e ulaştı.

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ETİKETLER
#gazze şeridi
#yardım
#açlık
#İsrail saldırıları
#Insani Kriz
#Küflü Ekmek
#Gündem
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