Gazze'de açlık büyüyor! Yardım paketlerinden küflü ekmek çıktı

İsrail'in saldırıları ve tam ablukası altında kalan Gazze Şeridi’nde insani kriz derinleşirken, yardım için tek umut olan havadan bırakılan paketlerde dahi sağlıklı gıdaya ulaşılamıyor. Gazze Şeridi'nde açlıkla mücadele eden Filistinlilerin bin bir zorlukla ulaştığı havadan bırakılan yardım paketlerinden küflü ekmek çıktı. Filistinli aktivist Tayseer Obeid kaydettiği görüntüler ile Gazze Şeridi'ne havadan atılan yardımları almaya çalışan sivillerin yaşadığı acıları gözler önüne serdi. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ın batısında çekilen görüntülerde, yüzlerce Filistinlinin bir parça ekmek alabilmek için uçaklardan bırakılan paraşütlere doğru koştuğu görüldü.

YARIM PAKET KÜFLÜ EKMEK

Aktivist Obeid, İsrail'in saldırılarından kaçarak güçlükle ulaştığı bölgede "yarım paket küflü ekmek" alabilmeyi başardığını söyledi. Obeid, uzun süre bekletilmiş küflü ekmeği göstererek, "Yemin ederim ki bu çürümüş ekmek havadan atıldı. Biz insanız ve bize yapılanlar suçtur" ifadesini kullandı. Etraftaki sivilleri gösteren Obeid, "Şu aç insanlara bakın. Hepsi yiyecek aramak için evlerini terk etti" dedi.



HİÇBİR ŞEY ALAMADIM

Yardım paketlerine ulaşmak için bölgeye gelen Filistinli bir sivil, "65 yaşındayım, şeker ve tansiyon hastasıyım, buraya yiyecek aramaya geldim, hiçbir şey alamadım. Çocuklarımı doyurmak için sadece 1 kilogram un istiyorum. Eşimi ve çocuklarımı doyuracak hiçbir şeyim yok. Tüm dünyaya, Gazze Şeridi'nde başımıza gelenlerin büyük bir adaletsizlik olduğunu söylüyorum" dedi.



AÇLIK NEDENİYLE 188 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ni tam abluka altına alarak bölgeye insani yardım ve ticari malzemelerin girişini engelliyor. Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 7 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94'ü çocuk olmak üzere 188'e ulaştı.