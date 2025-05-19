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 | Banu İriç

Gazze'ye kara harekatına Türkiye'den sert tepki

İsrail'in Gazze’deki kara harekatını genişletmesi, bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. Türkiye, saldırılara sert tepki göstererek İsrail’in barış niyeti taşımadığını vurguladı.

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Gazze'ye kara harekatına Türkiye'den sert tepki
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 01:24
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 01:24

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de başlattığı geniş çaplı kara harekatına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, müzakere sürecinin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen saldırıların, bölgesel huzur ve istikrara yönelik tüm çabaları baltaladığı vurgulandı.

Gazze'ye kara harekatına Türkiye'den sert tepki

"BARIŞ SAMİMİYETSİZLİĞİ"

Bakanlık, İsrail’in saldırılarını genişletmesinin, kalıcı barışa ulaşma konusundaki samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Gazze'nin çeşitli bölgelerinde yürütülen operasyonların derhal sona erdirilmesi, insani yardımların engelsiz biçimde ulaştırılması ve acil ateşkesin sağlanması yönündeki çağrı yinelendi.

Açıklamada, “Uluslararası toplum, bölgesel barış ve güvenliğin sağlanabilmesi için İsrail’e karşı daha etkili ve kararlı adımlar atmalıdır. Tüm ülkeler, hukuki ve insani sorumlulukları doğrultusunda harekete geçmeye davet edilmektedir” denildi.

İsrail ordusu, 4 Mayıs’ta güvenlik kabinesinden onay alan “Gideon’un Savaş Arabaları” adlı yeni plan kapsamında Gazze’nin kuzey ve güneyine yönelik kapsamlı kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Söz konusu saldırılarda bu hafta içinde aralarında okullar, hastaneler ve sivil kamp alanlarının da bulunduğu 670 hedefin vurulduğu bildirildi.

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